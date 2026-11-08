В Австралии Верховный суд Западной Австралии постановил навсегда запретить Деннису Маккенне возвращаться в город Каттаннинг, где он совершал преступления против детей. Это ограничение стало одним из 41 строгого условия его освобождения из тюрьмы, которое ожидается менее чем через две недели, сообщает ABC News Australia.

Маккенна работал надзирателем в пансионате St Andrew's Hostel в Каттаннинге и в течение 1970-х и 1980-х годов совершал сексуальное насилие над десятками мальчиков. Позднее он был осужден за преступления против 29 потерпевших, за которые отбыл более 15 лет лишения свободы. Здание пансионата снесли в 2024 году.

Условия освобождения

Суд признал, что Маккенна имеет высокий риск повторного совершения преступлений, однако пришел к выводу, что этот риск можно контролировать строгими условиями. Ему запрещено искать контакта с потерпевшими, а в случае случайной встречи он должен отвести взгляд и удалиться как минимум на 100 метров.

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За его передвижениями также будут осуществлять электронный и физический надзор. Он обязан сообщать властям о любых отношениях и не будет иметь права контактировать с детьми.

Реакция общины и потерпевших

Глава местного совета Кристи Д'Априле назвала запрет важным условием для общины Каттаннинга, расположенного примерно в 240 километрах к югу от Перта. Адвокат Джон Хэммонд, представлявший 25 потерпевших Маккенны в деле о компенсациях более 10 лет назад, заявил, что не помнит другого случая в Западной Австралии, когда человеку с высоким риском повторных преступлений запрещали посещать целый город.

В то же время Тодд Джефферис, один из первых потерпевших, рассказавших о преступлениях Маккенны, считает установленные ограничения недостаточными. По его словам, потерпевшие также просили ограничить дополнительные места, куда может приезжать Маккенна, в частности город Олбани.

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