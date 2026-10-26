В Австралии независимый депутат парламента штата Виктория от округа Саут-Барвон Даррен Чизмен с начала 2024 года получил более 60 тысяч австралийских долларов компенсации за второе жильё в Мельбурне. После выхода из Лейбористской партии он фигурировал в парламентских стенограммах Hansard в 39 из 127 возможных дней заседаний.

Как сообщает ABC News, средства начислялись по программе Parliamentary Accommodation Sitting Allowance. Она предназначена для региональных депутатов, которые живут более чем в 80 км от Мельбурна и содержат второе жильё в городе для выполнения публичных обязанностей.

Выплаты и стенограммы

За финансовый год 2025–26 Чизмен получил по этой программе 28 102,01 австралийского доллара — сумму, близкую к максимально доступной. В этот период он упоминался в Hansard в 13 из 42 дней заседаний.

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В целом после выхода из Лейбористской партии его доля появлений в стенограммах составила 30,7%. Когда Чизмен представлял лейбористов, этот показатель равнялся 87,7%. В то же время отсутствие в Hansard не обязательно означает, что депутат не находился в парламенте: в течение недели заседаний может выполняться и другая работа, не отражённая в стенограммах.

Вопросы прозрачности

В Законодательном собрании штата Виктория нет открытого учёта посещаемости депутатов. Формально депутат должен присутствовать как минимум один день в течение четырёхлетнего срока, а об отсутствии в течение девяти или более дней заседаний подряд необходимо сообщать спикеру палаты.

Чизмен не ответил на запросы ABC News. В апреле 2024 года его исключили из Лейбористской партии после обвинений в длительном ненадлежащем поведении по отношению к сотрудникам, после чего он остался в парламенте как независимый депутат. Лидер викторианских «Зелёных» Эллен Санделл и бывшие премьеры штата Денис Наптайн и Джефф Кеннетт поддержали введение публичных записей о посещаемости парламентариев.

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