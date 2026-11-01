В Австралии депутат Либеральной партии Гарт Гамильтон заявил, что убедил большинство коллег не поддерживать досрочное использование средств пенсионных накоплений для покупки первого жилья. Он предлагает партии не менять действующие правила инвестирования, налогообложения и доступа к этим средствам.

Как сообщает ABC News, Гамильтон считает, что австралийцы всё больше ценят стабильность пенсионных сбережений. По его словам, избиратели знают состояние своих пенсионных счетов и понимают значение накоплений после выхода на пенсию.

Спор о доступе к накоплениям

На двух предыдущих выборах под руководством Скотта Моррисона, а затем Питера Даттона Коалиция предлагала разрешить гражданам снимать до 50 тысяч австралийских долларов из пенсионных накоплений на первоначальный взнос при покупке первого жилья.

После поражения на прошлогодних выборах Либеральная партия ещё не утвердила официальную позицию по этому вопросу. В то же время теневой министр жилищного строительства Эндрю Брэгг в последние месяцы предлагал разные варианты использования накоплений: для погашения ипотеки, сбора средств на первый жилищный кредит, а также в качестве залога или офсета при покупке жилья.

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Позиции внутри оппозиции

Теневой казначей Тим Уилсон поддержал Брэгга, заявив, что владение жильём должно быть приоритетом по сравнению с пенсионными накоплениями. Гамильтон, напротив, настаивает на сохранении нынешней системы, которую он связывает с «безопасностью, стабильностью и уверенностью».

Гамильтон сообщил, что обсуждал эту инициативу с лидером оппозиции Ангусом Тейлором. По словам депутата, Тейлор признаёт важность дискуссии о политике в отношении пенсионных накоплений.

Партия One Nation тем временем обещает разрешить работникам в течение трёх лет направлять четверть пенсионных взносов — 3% зарплаты — в текущий доход, чтобы помочь тем, кто платит ипотеку или аренду.

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