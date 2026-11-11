В Великобритании депутат от Лейбористской партии Грэм Моррис внес парламентское предложение с призывом законодательно ограничить количество повторяющихся ударов головой по мячу на футбольных тренировках. Инициатива касается защиты игроков на фоне обеспокоенности рисками травм головного мозга, сообщает BBC Sport.

Моррис, представляющий округ Изингтон, заявил, что цель предложения — привлечь внимание к доказательствам связи между повторными ударами по голове, в том числе при игре головой в футболе, и повышенным риском нейродегенеративных заболеваний. Согласно исследованиям, футболисты в три с половиной раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем население в целом.

Какие меры предлагаются

Парламентское предложение поддерживает петицию благотворительной организации Head Safe Football, поданную в сентябре. Среди предложенных шагов:

установить юридически обязательные лимиты на повторяющиеся удары головой во время тренировок;

создать межведомственную рабочую группу с участием медиков, представителей футболистов, общественных организаций и футбольных структур;

признать хроническую травматическую энцефалопатию проблемой общественного здравоохранения;

подготовить национальный план защиты здоровья мозга игроков;

усилить информирование о рисках игры головой, в том числе в школах и в рамках уроков физкультуры.

Такие парламентские предложения дают депутатам возможность выразить позицию и заручиться поддержкой коллег, однако даже значительное число подписей не гарантирует их рассмотрения в парламенте.

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Действующие ограничения и компенсации

Футбольная ассоциация Англии уже отменила преднамеренную игру головой в матчах массового детского футбола для игроков младше 11 лет. Любителям рекомендуется выполнять на тренировках не более 10 ударов головой в неделю, а профессиональным клубам в Англии советуют ограничиваться 10 сильными ударами головой еженедельно. В Шотландии запрещено выполнять упражнения с игрой головой в профессиональном футболе за день до матча и на следующий день после него.

Основательница Head Safe Football Джудит Гейтс считает добровольные рекомендации недостаточными, поскольку тренеры и родители не всегда знают о них или понимают их причины. Ее муж, бывший футболист «Мидлсбро» Билл Гейтс, умер с хронической травматической энцефалопатией.

Премьер-министр Энди Бернем также призвал английский футбол официально признать кризис деменции в этом виде спорта и создать компенсационную схему для бывших игроков. Ассоциация профессиональных футболистов и Премьер-лига создали фонд здоровья мозга, который с 2023 года предоставляет около 1 млн фунтов стерлингов ежегодно. Активисты считают эту сумму недостаточной для покрытия расходов на уход.

Футбольная ассоциация Англии не внесла финансовый вклад в этот фонд, однако заявила, что продолжает инвестировать в исследования и внедрять рекомендации для профессионального и массового футбола. В ассоциации отметили, что связь между игрой головой и долгосрочным здоровьем мозга продолжают изучать ученые и медики.

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