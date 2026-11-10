В Пакистане депутат Национальной ассамблеи от Пакистанской мусульманской лиги Кайда-е-Азама Хуссейн Элахи заявил, что правительство Пенджаба во главе с Мариам Наваз, по его мнению, предвзято распределяет средства на развитие. Как сообщает Dawn, на публичном собрании в Кила-Ислам-Нагаре недалеко от Танды он поддержал критику своего кузена — федерального министра по делам пакистанцев за рубежом Салика Хуссейна.

Заявления о финансировании

Элахи утверждал, что власти провинции не выделяют средства на проекты, начатые в 2022 году при бывшем главе правительства Пенджаба Первезе Элахи. По его словам, на завершение текущих проектов развития в его избирательном округе было предусмотрено 3 млрд пакистанских рупий.

Депутат также заявил, что правительство провинции якобы потратило 11 млрд рупий на самолет для главного министра, но не выделило средства на завершение этих проектов. Он поставил под сомнение приоритеты властей и утверждал, что развитие Лахора якобы считается более важным, чем других районов Пенджаба. По словам Элахи, несколько важных дорог в его округе остаются в плохом состоянии или недостроенными на протяжении четырех лет.

Спор с Мариам Наваз

Конфликт начался после телевизионного выступления Салика Хуссейна, в котором он похвалил работу Первеза Элахи на посту главы правительства провинции и раскритиковал Мариам Наваз. В ответ она потребовала от министра доказательств его утверждений и направила ему юридическое уведомление.

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Наваз также заявила, что причиной недовольства Салика Хуссейна могли быть не коррупция или развитие, а замена окружного комиссара Гуджрата. По ее версии, министр хотел назначения на эту должность кандидата по собственному выбору.

Министр информации Пенджаба Азма Бухари ответила, что инициативы администрации Наваз в сфере развития вызывают недовольство у отдельных политических сил. Она также заявила, что критики годами занимали высокие должности, но не изменили ситуацию в Гуджрате.

Спор разворачивается на фоне разногласий в политической семье Чоудхри из Гуджрата. Отец Хуссейна Элахи Чоудхри Ваджахат Хуссейн является младшим братом лидера ПМЛ-К Чоудхри Шуджаата Хуссейна. Мунис, сын Первеза Элахи, заявил, что его политический лагерь не планирует сближения с семьей Шуджаата.

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