В Великобритании депутат Дэнни Крюгер признал, что партия Reform UK потеряла часть поддержки в пользу Лейбористской партии после «очень сложного года». Как сообщает The Guardian, Крюгер, который чуть более года назад перешёл из Консервативной партии в партию Найджела Фараджа, связал изменение рейтингов с появлением нового лидера лейбористов Энди Бернема.

Изменения в опросах

В эфире Sky News Крюгер заявил, что Лейбористская партия заменила «глубоко непопулярного» лидера на того, кто «выглядит более убедительно». По его словам, это объединило левый электорат и помогло лейбористам нарастить поддержку, тогда как Reform UK потеряла несколько пунктов в опросах.

В то же время депутат настаивал, что Reform UK «движется к победе». Он сказал, что голоса консерваторов сосредоточены в их традиционных регионах, тогда как его партия способна конкурировать по всей стране, в том числе в Уэльсе, Шотландии и на севере Англии. Крюгер также заявил, что небольшая партия модернизируется «за кулисами».

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Давление на Reform UK

Согласно опросу More in Common, в начале месяца консерваторы поднялись до 25% — впервые за 18 месяцев они превысили показатель, который имели во время рекордного поражения на выборах. Другой опрос, проведённый бывшим заместителем председателя Консервативной партии лордом Эшкрофтом, показал 31% поддержки лейбористов, 26% — консерваторов и 18% — Reform UK.

Reform UK также ожидает отчёта парламентского комиссара по стандартам по поводу того, что Фарадж не задекларировал подарок на 5 млн фунтов стерлингов от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна. The Guardian также сообщает, что после нескольких журналистских расследований под прикрытием партию покинули двое советников Фараджа и члены местных советов, а на прошлой неделе свой пост покинул генеральный секретарь партии.

Другой участник программы Sky News, бывший консервативный активист Тим Монтгомери, перешедший в Reform UK, заявил, что больше не считает вероятной победу партии на следующих всеобщих выборах. В то же время он предположил, что она всё ещё может стать главной правоцентристской силой в Великобритании.

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