В Южной Корее депутат правящей Демократической партии Квон Чхиль Сын планирует внести поправки в Закон о национальном медицинском страховании. Инициатива должна позволить детям, рождённым вне брака у иностранных матерей и корейских отцов, получать национальное медицинское страхование после признания родительства корейским родителем — ещё до завершения процедуры получения гражданства.

Как сообщает Korea Herald, такие дети часто не могут пользоваться субсидируемыми детскими садами, профилактическими прививками, медосмотрами и общим медицинским страхованием, пока не получат гражданство Республики Корея. Оформление статуса может затягиваться на годы даже после подтверждения родства с корейским родителем.

Процедура признания родительства

По закону ребёнок, рождённый вне брака у иностранной матери, обычно приобретает гражданство матери и считается иностранцем. Для последующего получения корейского гражданства необходимо признание родительства корейским родителем. Процедура может предусматривать судебные слушания и ДНК-тестирование, после чего происходит регистрация гражданства в Министерстве юстиции.

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По данным Министерства юстиции, полученным Квоном, в 2025 году гражданство Республики Корея через признание корейского биологического родителя получили 611 детей. Около 75% из них были младше девяти лет. В 2021–2025 годах таких детей было в среднем 567 в год, а в отдельных случаях процедура признания родительства длилась до 357 дней.

Расходы на уход и лечение

На парламентском форуме представили случаи, когда иностранные матери самостоятельно оплачивали уход и лечение детей в ожидании решения. В частности, монгольская мать тратила около 700 тысяч вон ежемесячно на детский сад, пока ребёнок не получил гражданство, а судебные процедуры затягивались. Филиппинка была вынуждена полностью оплатить лечение ребёнка от пневмонии из-за отсутствия покрытия национального медицинского страхования.

Квон также заявил, что рассматривает возможные изменения в Иммиграционный закон и Закон об уходе за детьми. Они должны устранить пробел в поддержке между рождением ребёнка и признанием родительства.

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