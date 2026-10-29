В Австралии депутат Палаты представителей от One Nation Дэвид Фарли отказался от предложения премьер-министра Энтони Албанезе нанять дополнительного персонального сотрудника с пакетом оплаты в 200 тысяч долларов. Лидер One Nation Полин Хенсон заявила, что партия считает это предложение попыткой оказать на неё политическое влияние и расколоть её на фоне спора о кадровом обеспечении парламентариев.

Как сообщает ABC News, на этой неделе Фарли получил письмо с разрешением нанять ещё одного сотрудника. Предложение поступило без его запроса, и депутат от него отказался. Хенсон заявила, что One Nation не позволит премьер-министру купить или расколоть партию.

Спор о кадровых ресурсах

Все австралийские парламентарии имеют по пять сотрудников в округах, тогда как решение о количестве дополнительных персональных сотрудников принимает премьер-министр. Этот вопрос стал предметом спора между Албанезе, One Nation и частью независимых парламентариев, которые призывают увеличить ресурсы для некоторых представителей вне крупных партий.

По информации ABC News, предложенная Фарли дополнительная должность соответствовала ресурсу, который ранее предоставили другому депутату One Nation Барнаби Джойсу после его выхода из Национальной партии и перехода на скамьи независимых. Оба парламентария представляют в нижней палате крупные по площади региональные округа.

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Требование изменить порядок распределения

Хенсон заявила, что система распределения персонала открыта для злоупотреблений, и призвала передать определение штатной численности независимому органу. По её словам, One Nation уже несколько месяцев добивается справедливого, прозрачного и объективного подхода после того, как партия получила статус малой вследствие перехода Джойса.

В прошлом месяце Хенсон, независимая сенатор Фатима Пейман и независимый депутат от округа Фаулер Дай Ле совместно раскритиковали, по их мнению, неравные стандарты кадрового обеспечения. Они также внесли предложение лишить премьер-министра личного права определять такие назначения.

Согласно данным за май, Пейман была единственной независимой парламентаркой без дополнительных персональных сотрудников. One Nation, имеющая двух депутатов и четырёх сенаторов, располагает пятью дополнительными персональными сотрудниками.

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