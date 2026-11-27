В Южной Корее депутат оппозиционной Партии народной власти Ю Ён Вон сообщил, что военнослужащие КНДР около 40 раз пересекли военную демаркационную линию между двумя Кореями в октябре и ноябре. По данным Korea Herald, соответствующая информация была предоставлена депутату в виде данных о нарушениях линии.

Количество пересечений

Около 30 случаев пересечения военной демаркационной линии было зафиксировано в октябре, еще около 10 — в ноябре. Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал примерно о 20 таких случаях в августе и около 30 — в сентябре.

Пересечения продолжались после взрыва 21 сентября к югу от демилитаризованной зоны, в результате которого пострадали трое южнокорейских военнослужащих. По информации источника, взорвались мины, установленные КНДР, однако Пхеньян отрицает ответственность за инцидент.

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Реакция военных

Согласно правилам реагирования, южнокорейские военные в случае пересечения линии транслируют предупреждения и производят предупредительные выстрелы.

Пхеньян также усиливает пограничные укрепления, устанавливая вдоль межкорейской границы ограждения из колючей проволоки и мины. Эти работы стали заметны после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отношения между двумя Кореями отношениями между двумя враждебными государствами. Ю Ён Вон призвал Министерство обороны и военных Южной Кореи к практическому и твердому ответу на пересечения линии и укрепление границы.

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