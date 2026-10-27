В Южной Корее депутат от Демократической партии Кореи Шин Чон Хун призвал правительство проверить все страны, направляющие работников в страну, на предмет финансовых наказаний для граждан за смену места работы. Во время парламентского аудита Министерства занятости и труда он также предложил ввести постоянный механизм мониторинга таких практик, сообщает Korea Herald.

Штрафы в Узбекистане и депозиты в Бангладеш

По словам Шина, Узбекистан взимал с владельцев визы E-9 ежемесячный штраф в размере 2 тысяч долларов США, если они меняли работу без согласования с властями своей страны. Санкция также касалась работников, превысивших срок действия визы или покинувших рабочее место без разрешения.

В Бангладеш от работников с визой E-9 требовали внести депозит до прибытия в Южную Корею. Часть или всю сумму могли удержать в ряде случаев, в том числе после смены работником места работы.

В августе Министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи обратилось к Министерству занятости и труда с просьбой проверить, могут ли такие штрафы и депозиты быть связаны с торговлей людьми. Ведомство отметило, что эти механизмы способны существенно ограничивать возможность работников менять работодателя.

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Изменения после обращения Сеула

По просьбе южнокорейского Министерства занятости и труда Узбекистан в сентябре отменил положения, требовавшие предварительного разрешения на смену работы и предусматривавшие штрафы за нарушения. Бангладеш также начал возвращать работникам внесенные депозиты. В то же время Шин подчеркнул, что правительство должно проверить фактическое выполнение этих изменений и их устойчивость.

В рамках южнокорейской системы разрешений на трудоустройство владельцы визы E-9 могут менять место работы до трех раз в течение первого трехлетнего периода занятости и еще дважды во время возможного продления на один год и десять месяцев. Программа привлекает неквалифицированных иностранных работников из 17 стран для работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других разрешенных отраслях.

Роль службы занятости

Депутат также раскритиковал Службу развития человеческих ресурсов Кореи, которая отвечает за привлечение иностранных работников. Учреждение выдавало справки о трудовой истории по запросу властей Бангладеш для возврата депозитов его гражданам, работающим в Южной Корее. В службе заявили, что не осознавали возможной связи этой практики с торговлей людьми, и сообщили, что в апреле прекратили выдавать такие справки для возврата депозитов.

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