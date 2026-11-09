В Великобритании группа депутатов от разных партий продвигает законопроект, который должен позволить участникам будущих переписей населения в Англии идентифицировать себя как англичан во всех этнических категориях. Инициативу вносит президент Либеральных демократов Джош Бабаринде, сообщает The Guardian.

Изменения для переписи в Англии

Сейчас в вопросе об этнической принадлежности вариант «English» доступен только в категории «White». В то же время респонденты, выбирающие категории Asian, Black, Mixed или другие, могут указать британскую идентичность, в частности «Asian or Asian British», но не имеют отдельной возможности назвать себя англичанами.

Законопроект, который Бабаринде представит во вторник по процедуре правила десяти минут, предусматривает добавление возможности идентифицировать себя как англичанина в каждую категорию этнического происхождения. Такие короткие законопроекты редко становятся законами, однако депутаты используют их, чтобы привлечь внимание к определенной политике.

По данным издания, в Англии и Уэльсе примерно 11% населения, родившегося в Великобритании, или около 5 млн человек, относятся к этническим меньшинствам. В переписях Шотландии и Уэльса уже доступны варианты вроде «Scottish Asian» и «Black Welsh».

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Поддержка депутатов и дискуссия об идентичности

Инициативу поддержали бывший вице-премьер Дэвид Лэмми, бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли, консерватор Марк Притчард и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Лейла Моран. Среди других сторонников — консерватор Бен Обезе-Джекти, лейборист Адам Джоги и представительница Либеральных демократов Мунира Уилсон.

Бабаринде заявил, что английскость не определяется цветом кожи. Депутаты, поддерживающие изменения, также отметили, что при нынешней формулировке переписи 60% состава сборной Англии по футболу на чемпионате мира технически не были бы классифицированы как англичане.

Толчком к инициативе, в частности, стали высказывания депутата Reform UK Суэллы Браверман, бывшей главы МВД от Консервативной партии. Она заявила, что не считает себя этнической англичанкой из-за своего южноазиатского происхождения и назвала английскость этнической принадлежностью. Председатель Reform UK Зия Юсуф дистанцировался от этой позиции, заявив, что бывший футболист Эшли Коул является англичанином.

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