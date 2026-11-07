В Чили 16 депутатов обратились в государственный орган правовой защиты Consejo de Defensa del Estado (CDE) с просьбой рассмотреть гражданские иски и уголовные жалобы или другие действия против бывших руководителей государственной медной компании Codelco. Обращение связано с данными о завышении показателей производства меди в 2024–2025 годах, сообщает The Rio Times.

Запрос депутатов к CDE

Обращение, датированное 6 ноября 2026 года, содержит десять вопросов к CDE. Депутаты хотят выяснить, подавал ли орган уголовную жалобу и рассматривает ли возможность требовать возмещения ущерба от бывших руководителей, членов совета директоров или внешних аудиторов.

Они также просят оценить ущерб государственным активам, проверить возможность возврата премий, выплаченных на основании завышенных показателей, и рассмотреть обеспечительные меры для исполнения возможного будущего судебного решения. Среди авторов обращения — депутаты от консервативной партии «Национальное обновление» Диего Шальпер и Химена Оссандон.

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Данные Codelco и проверки

На внеочередном собрании акционеров 5 ноября председатель Codelco Бернардо Фонтен заявил, что производственные показатели компании были завышены примерно на 24 тысячи тонн в 2024 году и на чистые 18 100 тонн в 2025 году. По его словам, эти цифры еще могут измениться после завершения проверок.

По данным Codelco, дублирование данных привело к завышению запасов на 15 200 тонн чистой меди и повлияло на выплату бонусов части работников и руководителей. Предварительная оценка бухгалтерского влияния от завышенных запасов составляет от 120 млн до 140 млн долларов.

Аудиторская компания KPMG проверяет производственные данные всех подразделений Codelco за 2024 и 2025 годы, тогда как EY проводит форензик-аудит. После внутренних аудитов компания 29 октября уволила восьмерых руководителей и специалистов. Обращение депутатов является политическим шагом, а не судебным иском; неизвестно, начало ли CDE собственную проверку и будет ли предпринимать юридические действия.

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