Депутаты Законодательной ассамблеи Австралийской столичной территории в Канберре рассказали об угрозах, оскорблениях и запугивании, с которыми они сталкивались во время работы. Они выступили после нападения на независимую федеральную депутатку Хелен Хейнс возле ее избирательного офиса в штате Виктория, сообщает ABC News Australia.

По данным издания, 43-летнего Брендана Наджента подозревают в том, что он сбил Хейнс автомобилем. В результате инцидента ей ампутировали обе ноги. Мотивы мужчины пока не установлены.

Угрозы семье и насилие

Бывшая лидер оппозиции Австралийской столичной территории, депутатка от Canberra Liberals Элизабет Ли заявила, что дважды обращалась в полицию из-за серьезных угроз. По ее словам, однажды у ворот ее дома оставили угрозу убийством, в которой упоминались ее дочь и партнер.

Ли также сообщила о многочисленных сексистских и расистских комментариях в интернете за 10 лет представительской работы. Ее критиковали из-за внешности, веса, фигуры и одежды. Политик отметила, что преимущественно старается не реагировать на такие сообщения, но иногда публично указывает на недопустимость такого поведения.

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Министр здравоохранения Австралийской столичной территории Мариса Патерсон заявила, что во время встреч с жителями ее обзывали, плевали в нее и лично угрожали насилием. По ее словам, большинство контактов с гражданами являются позитивными, однако оскорбления офлайн и в соцсетях заставляют ее чувствовать себя уязвимой.

Оскорбления женщин-политиков

Депутатка от Зеленых Лора Наттолл сообщила, что в соцсетях ее атакуют из-за пола, внешности и сексуальности. Она также сталкивалась с квирфобными оскорблениями и признала, что нападение на Хейнс ее напугало.

Независимый депутат Томас Эмерсон отметил, что, по его наблюдениям, его коллеги-женщины значительно чаще мужчин сталкиваются с оскорблениями, особенно в интернете. По его мнению, политические лидеры должны более ответственно относиться к публичной риторике, поскольку личные унижения вместо обсуждения политики могут влиять на поведение в обществе.

Несмотря на риски, Патерсон и Наттолл заявили, что хотят оставаться доступными для избирателей, в том числе продолжать встречи возле местных магазинов и на общественных мероприятиях.

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