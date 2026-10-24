Национальная ассамблея Кении отклонила изменения в избирательное законодательство, предусматривавшие механизм прямой трансляции результатов президентских выборов по мере их подсчета и объявления в избирательных округах. Решение приняли во время рассмотрения законопроекта Elections (Amendment) Bill, 2024, который после внесенных поправок должны вернуть в Сенат.

Предложения о трансляции результатов

Как сообщает Nation Kenya, депутат от Южной Субы Кароли Омонди предложил обязать Независимую избирательную и пограничную комиссию Кении (IEBC) организовать в национальном центре подсчета трансляцию и отображение результатов президентских выборов, объявленных в округах, а также голосов диаспоры.

Его предложения должны были дополнить изменения, ранее поддержанные Сенатом в отношении подсчета и передачи президентских результатов. Однако депутаты Национальной ассамблеи отклонили их, поскольку до этого удалили всю статью 22 законопроекта, на которую ссылались эти поправки.

Спор о действующей норме

Национальная ассамблея заявила, что не запрещала прямую трансляцию результатов: по ее мнению, она по-прежнему предусмотрена статьей 39(1G) Закона о выборах. Эта норма устанавливает, что комиссия должна создать механизм трансляции результатов, объявленных на избирательных участках, однако такие данные предназначены только для информирования общественности и не являются основанием для официального объявления результатов.

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В то же время Nation Kenya отмечает, что Высокий суд признал эту норму неконституционной, поскольку она умаляла значение результатов с избирательных участков, которые заявители в суде называли окончательными. После этого IEBC рекомендовала парламенту принять новое законодательство, которое позволило бы трансляцию без противоречия с судебным решением. Лидер большинства Кимани Ичунгва, напротив, заявил, что статью 39(1G) не признавали неконституционной и она остается в силе.

Другие изменения в законопроекте

Депутаты также одобрили требование к IEBC представлять аудированные реестры избирателей обеим палатам парламента в течение 14 дней после получения соответствующего отчета и публиковать его на сайте комиссии. Отдельно они внесли положения о порядке исследования судами электронных доказательств в избирательных спорах, в частности серверов, карт памяти и журналов записей.

Кроме того, Национальная ассамблея отклонила предложение создать отдельный реестр избирателей, сменивших избирательный участок, а также не поддержала инициативу IEBC увеличить максимальное число избирателей на одном участке с 700 до 1000.

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