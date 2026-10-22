Депутаты парламента австралийского штата Новый Южный Уэльс заявили, что брифинг полиции и парламентской охраны по поводу их защиты усилил тревогу за безопасность. Как сообщает ABC News Australia, депутат от Либеральной партии Алистер Хенскенс сказал, что ответы во время встречи были настолько недостаточными, что некоторые парламентарии плакали.

Опасения усилились после нападения в штате Виктория на независимого федерального депутата Хелен Хейнс, а также инцидента в парламенте Нового Южного Уэльса. На прошлой неделе участник протеста против угля перепрыгнул через ограждение общественной галереи и оказался на полу зала заседаний, выкрикивая что-то в адрес премьера. Его сдерживали депутаты и заместитель парламентского сержанта-at-arms до прибытия специальных констеблей.

Претензии к реакции охраны

Хенскенс заявил, что инцидент в зале и медленную реакцию охраны затронули на брифинге лишь во время вопросов. По его словам, депутаты также не получили четкого объяснения, какие сотрудники службы безопасности могут заходить в зону зала заседаний с ограниченным доступом.

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Во время инцидента спикер Грег Пайпер распорядился прекратить аудиовизуальную трансляцию заседания. Это стандартная процедура, призванная не позволять нарушителям получать освещение с нескольких ракурсов. Вместе с тем участникам брифинга сообщили, что прекращение трансляции лишило сотрудников службы безопасности четкого представления о ситуации в зале.

Дополнительные меры и угрозы депутатам

Грег Пайпер заявил, что серьезно относится к безопасности депутатов, а после нарушения режима в парламенте были назначены дополнительные специальные констебли. Парламент также проводит масштабное обновление системы безопасности, в том числе оборудует дополнительные контрольно-пропускные пункты. Посетители проходят через металлодетекторы, а их сумки проверяют рентгеном, если у них нет пропуска.

На брифинге также упоминали эвакуацию из-за пожарной сигнализации, после которой, по словам Хенскенса, люди могли вернуться в парламент без надлежащей проверки. Комиссар полиции Мал Ланьон заявил, что полиция серьезно относится к каждой угрозе и при необходимости может усилить защиту депутатов. Парламентариям посоветовали не посещать публичные мероприятия в одиночку и осторожно сообщать о своем местонахождении.

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