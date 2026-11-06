В Польше депутаты партии «Польша 2050» Лукаш Осмалак и Бартош Ромович могут занять должности заместителей министров. Как сообщает RMF24, это стало одним из результатов переговоров премьер-министра Дональда Туска с вице-маршалом Сейма Шимоном Холовней.

Должности в министерствах

По неофициальным данным RMF24, Осмалак должен перейти в Министерство инфраструктуры. Ромович может войти в руководство Министерства фондов и региональной политики. Радиостанция также сообщает, что Дональд Туск должен официально подписать назначения во второй половине ноября.

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Изменения после отставки министра

На прошлой неделе Туск встретился с Холовней после отставки тогдашней главы Министерства фондов и региональной политики Катажины Пельчинской-Наленч. «Польша 2050» потеряла должность главы этого ведомства, а руководство министерством премьер поручил Анне Бартоль, которая с 2024 года является постоянным представителем Польши при ЕС. Бартоль должна войти в Совет министров после принесения присяги перед президентом Каролем Навроцким.

В «Польше 2050» также планируют выборы нового председателя партии. По данным RMF24, наиболее вероятным единственным кандидатом на эту должность будет депутат Павел Слиж, который до недавнего времени возглавлял парламентскую фракцию. Выборы планируют провести в начале декабря.

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