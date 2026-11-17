В Белграде представители Студенческого списка принесли присягу на первом заседании нового парламента Сербии. Движение, поддержанное молодежью, получило 140 из 250 мандатов, тогда как Сербская прогрессивная партия Александра Вучича имеет 103 места. Остальные мандаты принадлежат партиям этнических меньшинств, сообщает Deutsche Welle.

Поддержка у парламента

Возле здания парламента собрались сотни людей, пришедших поддержать новоизбранных депутатов. Большинство представителей Студенческого списка ранее не имели или почти не имели политического опыта: среди них есть учителя, преподаватели и другие специалисты.

В то же время кандидатов Сербской прогрессивной партии толпа встретила негативно. Одна из присутствующих вылила йогурт на голову члену SNS, когда та поднималась по ступеням ко входу в парламент. Сербские СМИ сообщали, что новоизбранные депутаты несколько дней готовились к первому заседанию.

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Срок для формирования правительства

После формирования парламента Студенческий список будет иметь 90 дней, чтобы выдвинуть кандидатуру премьер-министра, представить программу и сформировать правительство. Движение объединяет левых и правых, сторонников европейского и пророссийского курса. Его участники заявляют о намерении провести внутренние реформы и продвигать переговоры о вступлении Сербии в ЕС.

Студенческий список также выступает против санкций в отношении России, государства-агрессора, и признания Косова. Движение обещало улучшить систему здравоохранения и образование, а также вдвое увеличить оборонный бюджет.

Избрание нового спикера парламента должно привести к назначению нового исполняющего обязанности президента. Внеочередные президентские выборы должны объявить до 27 ноября и провести до 27 декабря. Александр Вучич не сможет снова баллотироваться на пост президента из-за конституционного ограничения в два срока.

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