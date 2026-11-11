В Израиле депутат Кнессета от партии «Оцма Йехудит» Лимор Сон Хар-Мелех в среду внесла законопроект об отмене соглашений Осло, Хевронского соглашения и Меморандума Уай-Ривер. Инициатива, внесенная в начале работы 26-го созыва Кнессета, также предусматривает возвращение под контроль Израиля территорий, переданных в соответствии с этими договоренностями, сообщает Jerusalem Post.

Что предусматривает законопроект

Согласно предложению, все соглашения, подписанные в рамках процесса Осло, а также последующие договоренности должны быть аннулированы и перестать быть обязательными для Государства Израиль. Законопроект также предлагает отменить законодательство, обеспечивавшее реализацию договоренностей между Израилем и палестинцами.

Отдельным положением предлагается восстановить состояние, существовавшее до заключения соглашений, в частности вернуть территории, переданные по ним. Издание отмечает, что голосование по инициативе может стать политическим испытанием для партий, выступающих против создания палестинского государства, но не обязательно поддерживающих отмену соглашений Осло.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция инициатора

В пояснительной записке к законопроекту указано, что после более чем трех десятилетий с момента подписания соглашений Осло, тысяч жертв терроризма и атак 7 октября соглашения следует отменить, а переданные территории — вернуть. Сон Хар-Мелех также заявила, что инициатива должна заставить политические партии четко определить свою позицию относительно дальнейшего действия этих договоренностей.

Это возобновление предыдущей инициативы депутата. В мае 2026 года рассмотрение аналогичного законопроекта в министерском комитете по вопросам законодательства отложили по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сон Хар-Мелех заявила, что будет продвигать предложение и далее, даже если его не примут с первой попытки.

Читай нас в