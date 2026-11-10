Депутат от «Гражданской коалиции» и председатель парламентской комиссии по делам детей и молодежи Моника Роса обратилась к первой леди Марте Навроцкой с просьбой вмешаться в вопрос закона об имплементации Акта ЕС о цифровых услугах (DSA). В письме от 26 октября она сослалась на предыдущие высказывания первой леди о безопасности детей в интернете. Срок для решения президента Кароля Навроцкого по документу истекает 13 ноября, сообщает Polsat News.

Аргументы депутата

Роса заявила, что после январского вето судам и государственным учреждениям не хватает инструментов для эффективной подачи запросов на блокировку контента преступного характера.

Депутат также привела данные Министерства цифровизации и NASK о 76 сообщениях, касающихся опасного контента. По ее словам, TikTok удалил все материалы, о которых сообщили в этом сервисе, тогда как Facebook удалил один из пяти материалов, указанных NASK.

Роса сослалась на отчет «Интернет детей», соавтором которого она является. Согласно изданию за 2026 год, в ноябре 2025 года 1,3 млн детей в возрасте от 7 до 12 лет, или 55% этой возрастной группы, регулярно пользовались наиболее популярными социальными приложениями или мессенджерами. Правила исследованных сервисов предусматривают регистрацию аккаунта с 13 лет.

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Блокировка незаконного контента

После вступления закона в силу распоряжения о блокировке незаконного контента смогут выдавать президент Управления электронных коммуникаций, председатель Национального совета радиовещания и телевидения и суды — в зависимости от вида дела. Решения административных органов можно будет обжаловать в суде.

Решения по материалам с сексуальной эксплуатацией детей должны исполняться немедленно. В делах о подстрекательстве к ненависти на расовой или религиозной почве решение о блокировке будет принимать суд.

В январе президент ветировал предыдущий закон об имплементации DSA, объяснив это риском для свободы слова из-за предоставления чиновникам полномочий блокировать контент. После вето правительство разделило положения на два закона: первый вступил в силу 6 ноября и наделил президента Управления электронных коммуникаций функцией координатора цифровых услуг, а второй, о блокировке незаконного контента, Сейм передал президенту 23 октября.

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