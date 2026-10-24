В Австралии депутат парламента штата Квинсленд Аманда Стокер займет должность министра по защите детей и противодействию домашнему и семейному насилию. Она заменит Аманду Кемм, которая на этой неделе решила оставить министерские портфели из-за проблем со здоровьем.

Новые портфели Стокер

Стокер, представляющая избирательный округ Оджеру, также будет отвечать за направления семей, пожилых людей и услуги для людей с инвалидностью. Ранее она была помощником министра финансов, торговли, занятости и профессиональной подготовки, а в 2018–2022 годах представляла Квинсленд в федеральном Сенате.

Как сообщает ABC News Australia, это первое крупное изменение в составе правительства премьера Квинсленда Дэвида Кризафулли с тех пор, как LNP пришла к власти в 2024 году.

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Решение Аманды Кемм

Кемм сообщила премьеру о своем решении в четверг и подчеркнула, что оно было принято ею самостоятельно. Она вернулась к работе лишь две недели назад после шестинедельного отпуска по болезни и перенесенной серьезной операции.

Кемм заявила, что ее восстановление еще продолжается, а стресс и нагрузка, связанные с министерской должностью, не будут способствовать этому процессу. В последние месяцы она столкнулась с усиленным вниманием из-за ситуации, когда дети в учреждениях резидентного ухода спали на полу в офисах органов защиты детей, а также из-за сокращения финансирования сектора предотвращения домашнего и семейного насилия в последнем бюджете штата. Она не сообщила, будет ли баллотироваться на следующих выборах.

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