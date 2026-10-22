Депутатки в регионах Австралии пересматривают меры личной безопасности и меняют поведение в общественных местах из-за угроз и нападений. Политики говорят, что вынуждены постоянно оценивать риски во время поездок по большим избирательным округам, где экстренные службы могут находиться далеко, а мобильная связь может быть нестабильной, сообщает ABC News.

Опасность в регионах

Депутат парламента штата Виктория от округа Евроа Аннабель Клиленд рассказала, что делится с командой своей геолокацией во время поездок по округу на северо-востоке штата. Однако слабое покрытие мобильной сети во многих районах делает этот способ защиты ненадёжным.

По словам Клиленд, постоянная бдительность изнуряет. Она также заявила, что оскорбления и запугивание в отношении женщин-политиков часто касаются их детей и внешности. Клиленд отметила, что за последние шесть месяцев оскорбления в отношении политиков стали более откровенными.

Нападения и угрозы

После нападения на независимую федеральную депутатку от округа Инди Хелен Хейнс в Вангаратте полиция предъявила обвинения мужчине, которого обвиняют в словесных угрозах в офисе депутатки парламента Западной Австралии Ханны Бизли. По словам Бизли, мужчина требовал доступа к ней и демонстрировал самодельные нунчаки.

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Опрос некоммерческой организации Women for Election показал, что девять из десяти женщин в политике сталкивались с запугиванием или оскорблениями. Депутатка от Animal Justice Party Джорджи Перселл заявила, что больше не чувствует себя в безопасности на работе.

Федеральная депутатка Гед Кирни сообщила, что теперь на её публичных мероприятиях присутствует полиция. По её словам, это произошло после того, как в её офисе разбили окна, а сотрудники получили травмы во время мероприятий.

Исследование о мизогинии

Исследование Мельбурнского университета, в котором опросили 3429 австралийцев о шести экстремистских движениях, установило, что установки, нормализующие или оправдывающие насилие против женщин, были самым сильным показателем насильственного экстремизма среди изученных взглядов.

Глава организации Our Watch Патти Киннерсли подчеркнула, что женщины на публичных должностях почти без исключения получают угрозы изнасилования, изнасилования их детей и убийства. Премьер штата Виктория Бен Кэрролл заявил, что Австралия не добилась прогресса в противодействии мизогинии со времени известной речи Джулии Гиллард в федеральном парламенте 14 лет назад.

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