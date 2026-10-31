В Южной Корее депутат правящей Демократической партии Чин Сон Джун сообщил, что получил визу США для поездки в Тихоокеанское командование США. Это произошло через несколько дней после того, как он заявил об отказе в выдаче визы, сообщает Korea Herald.

Визу выдали в посольстве США

Чин Сон Джун, возглавляющий парламентский комитет по вопросам обороны, написал в Facebook, что получил визу в посольстве США в Сеуле. По его словам, Государственный департамент США с задержкой, но выдал официальную визу категории A-2.

Депутат заявил, что планирует вылететь в воскресенье днем. Во время поездки он должен провести переговоры с командующим Тихоокеанским командованием США и другими американскими военными руководителями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и развития альянса.

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Предыдущий отказ

В среду Чин Сон Джун сообщил об отказе в его визовом заявлении и опубликовал в Facebook документ, который, по его словам, подтверждал отклонение заявки. Он выразил сожаление в связи с этим решением, отметив, что в 2014 году уже посещал американское командование как член парламентского комитета.

Причину первоначального отказа не уточняли. Как отмечает издание, некоторые наблюдатели предполагали, что на решение могло повлиять предыдущее осуждение депутата за нарушение Закона Южной Кореи о национальной безопасности: в 1991 году его приговорили к трем годам лишения свободы и трехлетнему лишению прав.

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