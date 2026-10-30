30 октября Совет Безопасности ООН продлил на год мандат Миссии ООН по поддержке в Ливии, а также не принял подготовленную США резолюцию по Западной Сахаре после того, как государство-агрессор Россия воспользовалось правом вето. По данным Anadolu Agency, американский проект поддержали 11 членов Совбеза, трое воздержались, а Россия проголосовала против.

Мандат миссии в Ливии

Резолюцию о продлении мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL) предложила Великобритания. Она была одобрена 13 голосами за, в то время как Россия и Греция воздержались. Документ предусматривает поддержку усилий по проведению выборов в Ливии, воссоединению государственных институтов и формированию единой исполнительной власти.

США приветствовали решение и заявили, что у Ливии есть историческая возможность для политического урегулирования. Вашингтон подчеркнул необходимость единого правительства и объединенных институтов безопасности, а также предупредил о возможных последствиях для тех, кто намеренно будет препятствовать политическому переходу страны.

Объясняя свое воздержание, Россия заявила, что UNSMIL по-прежнему играет важную роль, но предостерегла от поспешного политического процесса и навязывания решений извне. Российский посол Василий Небензя заявил, что договоренности, достигнутые в рамках недавнего политического процесса, нуждаются в более широкой поддержке среди ливийских сторон.

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Голосование по Западной Сахаре

Американская резолюция по Западной Сахаре была направлена на изменение подхода ООН к затяжному спору и продвижение политического урегулирования. Посол США Майк Уолц заявил, что многочисленные попытки провести референдум на протяжении десятилетий не дали результата, а сохранение статус-кво больше не приемлемо.

По его словам, США поддерживают самоопределение, но считают, что к нему могут вести и другие пути, и призывают стороны заключить долгосрочное политическое соглашение. Марокко предлагает широкую автономию территории под своим суверенитетом, тогда как Фронт Полисарио настаивает на референдуме по самоопределению при поддержке Алжира.

Спор по поводу Западной Сахары продолжается с 1975 года, когда Испания завершила колониальное правление территорией. После этого он перерос в вооруженный конфликт между Марокко и Фронтом Полисарио, который продолжался до прекращения огня в 1991 году.

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