Берлинская государственная опера под управлением дирижёра Кристиана Тилеманна представила оперу Рихарда Штрауса «Кавалер розы» в новом Shanghai Grand Opera House в Китае. Три показа спектакля быстро распродали, сообщает Tagesschau.

В главном зале нового театра оборудовано 2 тыс. мест на трёх ярусах, а сама сцена является самой большой театральной сценой в Азии. Художественный и оркестровый директор Берлинской государственной оперы Михаэль Цсар заявил, что коллектив доволен акустикой, хотя новой площадке ещё требуется время для адаптации.

Год подготовки и 300 участников

Подготовка берлинских гастролей длилась год. Декорации доставили в Шанхай несколькими морскими контейнерами, а над постановкой на месте работали около 300 человек, включая оркестр, солистов, хор, детский хор, специалистов по костюмам и гриму.

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«Кавалер розы» стал третьей международной постановкой в программе открытия оперного театра. Ранее там показали постановки «Тоски» из Италии и «Аиды» из России. По словам руководительницы Shanghai Grand Opera House Чжан Сяодин, это первая полностью сценическая постановка оперы Штрауса в Шанхае: ранее зрителям показывали лишь фрагменты, отрывки или концертные исполнения.

Новый оперный театр Шанхая

Строительство Shanghai Grand Opera House продолжалось шесть с половиной лет и завершилось позже первоначального плана. Чжан Сяодин назвала пандемию COVID-19 одной из главных причин задержки. Театр первоначально планировали открыть прошлой осенью выступлением Баварской государственной оперы с «Летучим голландцем», однако тогда постановку перенесли в Shanghai Grand Theatre.

Здание стоит на берегу реки Хуанпу. Его спроектировало норвежское архитектурное бюро Snøhetta совместно с китайскими партнёрами; спиральная внешняя лестница на крыше напоминает китайский веер. В трёх залах театра могут разместиться более 4 тыс. зрителей. В учреждении планируют сочетать традиционные китайские оперные жанры, в том числе пекинскую оперу и куньцюй, с международными постановками.

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