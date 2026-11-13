Государственный банк Пакистана повысил порог для подачи отчетов о наличных операциях с 2 млн до 3 млн пакистанских рупий. Решение вступило в силу немедленно, сообщает Dawn.

Новый порог отчетности

Согласно обновленному правилу учреждения, обязанные подавать отчетность, должны сообщать Подразделению финансового мониторинга Пакистана только о наличных операциях, сумма которых соответствует установленному порогу.

Ранее порог в 2 млн рупий был определен в руководящих принципах Подразделения финансового мониторинга для подотчетных учреждений, принятых в 2021 году.

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Срок подачи отчетов

Согласно Закону Пакистана о противодействии отмыванию денег 2010 года, все отчеты о наличных операциях должны подаваться в Подразделение финансового мониторинга немедленно, но не позднее чем через семь рабочих дней после операции.

В Государственном банке Пакистана заявили, что полная, точная и актуальная информация в отчетах, подаваемых регулируемыми учреждениями, необходима для подготовки качественных отчетов финансовой разведки.

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