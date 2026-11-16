В Италии государственный долг в сентябре 2026 года достиг 3,2116 трлн евро — на 10,8 млрд евро больше, чем в августе. Об этом со ссылкой на Банк Италии сообщает ANSA English.

Причины увеличения долга

По данным центрального банка, на показатель повлияла потребность государственного сектора в заимствованиях в размере 27,7 млрд евро. Среди других факторов Банк Италии назвал переоценку ценных бумаг, индексированных на инфляцию, а также изменения валютных курсов.

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Частично эти факторы компенсировало сокращение денежных остатков казначейства. Их объем уменьшился на 18,1 млрд евро — до 41 млрд евро.

Налоговые поступления

Налоговые поступления Италии в сентябре составили 38,3 млрд евро, что на 3,4% больше, чем в том же месяце 2025 года. За первые девять месяцев 2026 года они достигли 429,5 млрд евро, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 2,6%.

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