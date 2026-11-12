Госдепартамент США опубликовал отчет, согласно которому в течение первых девяти месяцев года через счет Министерства финансов США прошло более $12 млрд доходов Венесуэлы от продажи нефти и других природных ресурсов. Как сообщает Cyprus Mail, покупатели венесуэльского сырья перечисляли средства на счет Минфина США, после чего они выделялись временному правительству Венесуэлы, сотрудничающему с Вашингтоном.

Поступления от ресурсов

Отчет подготовила аудиторская компания KPMG. Документ датирован 29 октября, а в начале ноября его передали в Конгресс США, сообщил представитель Госдепартамента. Газета The New York Times первой сообщила подробности отчета.

Согласно документу, более $12,1 млрд поступило от продажи нефти, других нефтепродуктов и природного газа. Еще $108 млн составили поступления от продажи золота, $22 млн — полезных ископаемых, а $24,6 млн — удобрений.

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Использование средств

В отчете указано, что эти деньги остаются суверенной собственностью Венесуэлы, однако хранятся до распределения на общественные, государственные или дипломатические нужды. Решения об их назначении, согласно документу, принимает государственный секретарь США Марко Рубио.

Из $12,11 млрд, или почти 99% всех зачисленных средств, выплаты уже осуществлены. Преимущественную часть направили на валютные аукционы, которые проводили венесуэльские власти. Еще $133 млн непосредственно перечислили поставщикам за услуги для правительства Венесуэлы.

В публичной версии отчета Госдепартамент скрыл имена плательщиков. В то же время The New York Times сообщила, что основная часть средств поступила от сырьевых трейдеров Trafigura и Vitol, которые получили специальные лицензии на продажу венесуэльской нефти после январской операции по захвату тогдашнего президента Николаса Мадуро и его жены.

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