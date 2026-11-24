В России Госдума государства-агрессора приняла закон об усилении контроля за банковскими переводами между физическими лицами. Центральный банк и Федеральная налоговая служба будут контролировать такие операции, сообщает Meduza.

Контроль за регулярными поступлениями

Центробанк будет анализировать операции по банковским счетам физических лиц. Если регулятор выявит признаки систематического получения дохода от других физлиц, он сообщит об этом Федеральной налоговой службе.

После этого налоговая служба будет запрашивать у банков выписки по счетам таких лиц. Признаки систематического получения дохода, а также форму и частоту передачи информации должно определить отдельное соглашение между Центробанком и налоговой службой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правила начнут действовать в 2027 году

Новые нормы вступят в силу 1 января 2027 года и не будут распространяться на переводы, совершенные в 2026 году, пояснило Министерство финансов России. Именно ведомство предложило усилить контроль, заявив, что переводы между физлицами нередко считают подарками и не облагают налогом, хотя часть из них может быть оплатой за фактические операции.

Сейчас налоговая служба может требовать банковские выписки у людей без статуса индивидуального предпринимателя только при наличии решения о взыскании долга или во время налоговой проверки, санкционированной вышестоящим органом.

Читай нас в