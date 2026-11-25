Государственная дума России, государства-агрессора, одобрила в третьем и окончательном чтении федеральный бюджет на 2027–2029 годы. В 2027 году на национальную оборону планируется направить рекордные 17,1 трлн рублей — на 27% больше, чем в предыдущем году. Это составит более трети из 48,74 трлн рублей запланированных государственных расходов, сообщает The Moscow Times.

Расходы на оборону и безопасность

Вместе с расходами на национальную безопасность и правоохранительные органы финансирование обороны и силовых структур составит 21,3 трлн рублей, или 44% всех государственных расходов в 2027 году.

По данным пресс-службы Госдумы, перед вторым чтением законопроекта депутаты добавили средства для военнослужащих и ветеранов войны против Украины. Расходы на гражданские статьи бюджета, в частности образование и здравоохранение, будут более скромными. Издание Vyorstka ранее сообщало, что более трети государственных расходов России могут остаться засекреченными.

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Дефицит и новые налоги

Бюджетный план предусматривает дефицит в размере 5,44 трлн рублей в 2027 году, или 2,2% прогнозируемого ВВП. Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что это меньше рекордного дефицита 2026 года — 7,34 трлн рублей, или 3,2% ВВП.

Совокупный дефицит бюджета в течение 2027–2029 годов прогнозируется на уровне 15,81 трлн рублей. Для покрытия растущих военных расходов бюджет предусматривает прогрессивную ставку до 22% на пассивные доходы физических лиц, 22% НДС на трансграничные операции в онлайн-торговле и 30% налог на сверхприбыли горнодобывающих и металлургических компаний.

За принятие бюджета проголосовали 396 депутатов, против не выступил никто, еще 37 парламентариев воздержались. Теперь документ должен рассмотреть Совет Федерации, после чего его сможет подписать президент России Владимир Путин.

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