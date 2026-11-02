С сентября государственные СМИ КНДР сообщают об открытии более десятка новых ресторанов пулькоги в различных регионах страны. В Северной Корее словом «пулькоги» обычно называют мясо, приготовленное на гриле. В меню новых заведений указаны блюда из говядины, свинины и мяса страуса, сообщает The Japan Times.

Заведения за пределами Пхеньяна

Один из новых ресторанов в граничащем с Китаем Синыйджу имеет три этажа. В северном Канге посетителям предлагают разливное пиво рядом с аквариумом, а церемония открытия заведения в Нампхо на западном побережье сопровождалась фейерверком.

Некоторые рестораны сообщают о залах, рассчитанных на сотни посетителей, террасах у воды и мраморных столах со встроенными грилями. Аналитики считают, что открытие заведений является частью попытки лидера КНДР Ким Чен Ына продемонстрировать рост благосостояния также за пределами Пхеньяна. По данным источника, на церемониях открытия обычно присутствуют местные высокопоставленные чиновники, хотя Ким Чен Ын на таких мероприятиях не появлялся.

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Сомнения в доступности

На фоне сообщений о ресторанах продовольственная ситуация в стране, по оценкам международных организаций, остается сложной. Всемирная продовольственная программа ООН оценивала, что в 2022 году недостаточное питание получали 10,7 миллиона жителей КНДР — более 40% населения.

По данным UN Comtrade, импорт мяса из Китая в КНДР вырос более чем в четыре раза в 2023–2025 годах — почти до 39 миллионов долларов. Директор подразделения исследований КНДР Корейского института национального объединения Чон Ын Ли заявила, что это свидетельствует о неспособности внутреннего производства удовлетворить спрос. Она назвала освещение открытий ресторанов в государственных СМИ мощной формой пропаганды.

Эксперт Хейзел Смит из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета предположила, что часть населения, в частности работники торговли и строительства, может получать выгоду от укрепления связей КНДР с Россией, государством-агрессором. В то же время она подчеркнула, что появление ресторанов не является признаком процветающей экономики, а скорее может свидетельствовать о возможности для части людей иногда позволить себе поесть вне дома.

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