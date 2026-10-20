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Госсекретарь Рубио подтвердил саммит Quad в Маниле в ноябре — South China Morning Post

Фёдор Крыштовский 20 Октября 2026 20:31
Госсекретарь Рубио подтвердил саммит Quad в Маниле в ноябре — South China Morning Post

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что лидеры Четырёхстороннего диалога по безопасности Quad встретятся в следующем месяце в Маниле, Филиппины. Это будет первый саммит группы на уровне лидеров более чем за два года.

Саммит во время встреч АСЕАН

Как сообщает South China Morning Post, Рубио заявил в интервью индийскому телеканалу CNN-News18, что решение провести встречу в столице Филиппин уже согласовано. При этом он отметил, что конкретная дата саммита ещё не определена.

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Филиппины в этом году председательствуют в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Страна примет саммит лидеров АСЕАН и другие многосторонние встречи с 16 по 18 ноября.

Участники Quad

В неформальное объединение Quad входят США, Япония, Индия и Австралия. Встреча их лидеров должна состояться за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Quad широко рассматривается как механизм противодействия влиянию Китая в стратегически важном регионе.

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