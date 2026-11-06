Государственный секретарь США Марко Рубио в Вашингтоне опроверг сообщения о том, что он рассматривает возможность покинуть администрацию президента Дональда Трампа. В интервью The New York Times Рубио заявил, что с самого начала планировал работать на Трампа до окончания его президентского срока, сообщает Channel NewsAsia.

Сообщения о возможной отставке

5 ноября Bloomberg сообщило, что Рубио якобы взвешивал возможность уйти из администрации, обсуждал это с чиновниками Белого дома и получил просьбу остаться. Помощник госсекретаря США по глобальным связям с общественностью Дилан Джонсон назвал материал Bloomberg полностью вымышленным.

Джонсон также отверг сообщение The Independent о якобы намерении Рубио добиваться республиканской президентской номинации в 2028 году, назвав его совершенно безосновательным.

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Политические планы на 2028 год

Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности, считают одним из возможных преемников президента на выборах 2028 года. За несколько дней до промежуточных выборов он выступил вместе с Трампом на предвыборном митинге.

В то же время Рубио отказался отвечать на вопросы о своем политическом будущем и заявил, что больше не будет говорить о 2028 годе. Ранее он говорил, что поддержит вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента. Вэнса также рассматривают как возможного кандидата в президентской гонке 2028 года.

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