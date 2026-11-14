В Германии Deutsche Bahn положительно оценила первый месяц действия общенационального запрета на употребление алкоголя на вокзалах. По словам представительницы компании, ограничение позволило сократить количество мусора и конфликтов, а также улучшить условия для пассажиров и работников железной дороги, сообщает Tagesschau.

Более 15 тысяч обращений

С момента вступления правила в силу в середине октября сотрудники службы безопасности обратились более чем к 15 тысячам людей, находившихся на вокзалах с алкоголем. По данным Deutsche Bahn, в большинстве случаев люди реагировали на замечания, убирали бутылку или покидали территорию вокзала. Запрет на нахождение на территории вокзала применяли лишь в единичных случаях.

Компания также сообщила, что с прошлого года увеличила число сотрудников службы безопасности с 4,5 тысячи до 5 тысяч. Контроль за соблюдением запрета осуществляют команды DB Sicherheit, а Федеральную полицию привлекают в случае конфликтов.

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Правила на вокзалах и в поездах

С 15 октября употребление алкогольных напитков запрещено в вокзальных залах и на платформах по всей Германии, за исключением заведений общественного питания. До введения правила по всей стране Deutsche Bahn тестировала его почти на 40 вокзалах, в частности в Кёльне, Мюнхене и Гамбурге.

По словам представительницы компании, 80% участников репрезентативного опроса поддержали запрет. В то же время правила для поездов различаются: в региональном сообщении возможность употребления алкоголя зависит от региона, а в поездах дальнего следования это в целом разрешено при условии уважения к другим пассажирам.

Федеральное рабочее сообщество помощи бездомным ранее критиковало ограничение. Его заместитель исполнительного директора Йоахим Краусс заявил, что запрет не меняет жизненные обстоятельства людей, находящихся на вокзалах, а лишь вытесняет их из поля зрения. Похожие опасения высказывала и Bahnhofsmission, которая поддерживает запрет, но указывает на риск перемещения проблем на прилегающие территории.

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