В Германии железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует сократить 30 тысяч рабочих мест, чтобы взять расходы под контроль. Европейские компании в промышленности, транспорте, финансовом секторе, телекоммуникациях и сфере услуг также объявляют о сокращении персонала на фоне более слабого спроса, торговых барьеров США, конкуренции со стороны Китая и автоматизации процессов, сообщает Anadolu Agency.

Сокращения в автомобильной отрасли

Одни из крупнейших сокращений касаются автопроизводителей и поставщиков комплектующих. Volkswagen в рамках реструктуризации планирует сократить около 100 тысяч рабочих мест по всему миру к 2030 году, включая ранее объявленные сокращения. Немецкий поставщик Bosch намерен сократить более 13 тысяч должностей, а ZF Friedrichshafen — 14 тысяч.

Компания Schaeffler объявила о сокращении 3460 рабочих мест в Европе из-за давления на прибыльность. Французский автопроизводитель Renault сокращает глобальный инженерный штат на 2400 должностей в рамках реструктуризации. Отрасль адаптируется к высоким производственным расходам, более медленному распространению электромобилей и усилению конкуренции со стороны китайских производителей.

Промышленность и транспорт

Немецкая промышленная группа Thyssenkrupp планирует сократить 11 тысяч сотрудников. Румынский производитель энергии Complexul Energetic Oltenia сокращает штат на 1700 человек в рамках декарбонизации и реструктуризации, а судостроительная компания Damen Shipyards Mangalia намерена уволить 1011 работников после начала процедуры банкротства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Швейцарская логистическая группа Kuehne+Nagel объявила о ликвидации 2000 должностей по всему миру из-за избытка мощностей и геополитических рисков. Нидерландская авиакомпания KLM планирует сократить тысячу рабочих мест на первом этапе более широкой программы снижения расходов.

Автоматизация в финансовом секторе

Банки и страховые компании всё активнее внедряют искусственный интеллект для выполнения административных задач и задач бэк-офиса. Standard Chartered планирует к 2030 году ликвидировать более 7 тысяч должностей в корпоративных функциях в глобальных операциях. Barclays заявил о намерении сократить 5 тысяч рабочих мест по всему миру, а Allianz Partners — 1800 сотрудников с расширением применения ИИ и автоматизированных систем.

В телекоммуникационном секторе Telefónica Spain завершила программу добровольного сокращения персонала: компанию покинули не менее 4525 сотрудников, а общее число уходов оценивается в 5500. O2 Telefónica Germany планирует сократить 1100 должностей и закрыть 60 магазинов, тогда как Vodafone объявил о сокращении 1200 рабочих мест в европейских подразделениях и ещё 2300 должностей в Германии в течение следующих двух лет.

Читай нас в