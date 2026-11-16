Девять полицейских служб Англии и Уэльса обратились к правительству Великобритании за исключительной финансовой поддержкой из-за значительного давления на бюджеты. Как сообщает The Guardian, руководители полиции заявляют, что из-за нехватки средств правоохранители всё меньше присутствуют на улицах.

Какие службы обратились за помощью

По словам главного констебля полиции Норфолка Пола Сэнфорда, который отвечает за финансы в Национальном совете начальников полиции, дополнительная поддержка необходима для того, чтобы полицейские службы Англии и Уэльса могли сохранить оперативную способность.

За исключительной финансовой помощью обратились полицейские службы Дарема, Кливленда, Большого Манчестера, Уилтшира, Бедфордшира, Южного Йоркшира, Глостершира, Линкольншира и Норфолка. Министерство внутренних дел Великобритании, которое должно принять решение о дополнительных средствах или возможности для соответствующих советов увеличить налоговую нагрузку, не подтвердило количество поданных заявок.

Рост расходов и дефицит бюджета

Сэнфорд связал финансовые трудности с ростом населения и количества сложных дел, в частности касающихся сексуальных преступлений, давних расследований и гражданских предписаний. По его словам, эти направления требуют финансирования, которого полицейские службы не получили. Он заявил, что заявители приблизились к границе, за которой предоставление базовых услуг может стать невозможным.

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Руководители полиции оценивают прогнозируемый дефицит финансирования к 2030 году в 4,3 млрд фунтов стерлингов, тогда как ранее прогнозировали разрыв в 3 млрд фунтов. В течение прошлого года 43 полицейские службы использовали резервы на сумму 300 млн фунтов: часть средств направили на инвестиции, часть — на поддержание работы служб.

Главный констебль полиции Бедфордшира Тревор Роденхерст заявил, что без дополнительных денег уровень услуг может снизиться. В его службе работают 1486 полицейских, что, по его мнению, на несколько сотен меньше необходимого уровня. Он также сообщил об увеличении числа звонков на номер 999 примерно на тысячу в месяц по сравнению с прошлым годом.

МВД заявило, что после выборов увеличило финансирование полиции на 2 млрд фунтов, а объём финансирования в этом году достиг рекордных 18,5 млрд фунтов. Ведомство также сообщило о пересмотре формулы распределения средств и реформе структуры полиции. В то же время руководители служб считают, что предвыборное обещание Лейбористской партии добавить 13 тыс. новых офицеров к 2029 году выполнить не удастся.

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