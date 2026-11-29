Режиссер Дэвид Финчер допустил, что лента «Дальнейшие приключения Клиффа Бута» может стать его последним фильмом. Об этом он сказал в подкасте The Ringer «The Big Picture», сообщает Variety.

Финчер объяснил, что его приоритеты уже изменились, а терпения стало меньше, чем раньше. Режиссеру 64 года, а фильмы он снимает с 20-летнего возраста. По его словам, создание кино не должно превращаться в индустриализированный процесс, поскольку рассказывание историй — это интимное дело.

Рабочий график

Финчер также сказал, что не хочет работать более 10 часов в день. В то же время во время работы над лентой съемочная команда работала по 12 часов. Он добавил, что в восемь вечера уже хотел бы быть в постели.

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ИИ в постпродакшене

Во время разговора режиссер подтвердил использование искусственного интеллекта на этапе постпродакшена. По его словам, технологию применяли для улучшения работы, уже выполненной людьми, в частности для корректировки движения губ в кадре. Финчер заявил, что в 5% фильма использовали автоматизированную замену диалогов, а остальная часть постпродакшена была выполнена с применением ИИ.

Действие фильма происходит в 1977 году. Лента является продолжением «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино. Брэд Питт вернулся к роли каскадера Клиффа Бута, который работает фиксером голливудской студии и берется за задания популярного киноактера. В актерский состав также вошли Элизабет Дебики, Скотт Каан, Яхья Абдул-Матин II, Карла Гуджино и Питер Уэллер. Фильм уже вышел в эксклюзивный прокат IMAX, а 23 декабря должен появиться на Netflix.

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