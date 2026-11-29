Леонардо Ди Каприо отказался вновь сыграть Рика Далтона в фильме Дэвида Финчера «Дальнейшие приключения Клиффа Бута» из-за гримовых накладок, которые должны были сделать персонажа более полным. Об этом режиссер рассказал в интервью GQ, сообщает Variety.

Роль планировали для трех сцен

По словам Финчера, Рик Далтон изначально присутствовал примерно на 30 страницах сценария — ориентировочно в трех сценах. Режиссер отметил, что в литературной версии истории герой показан более полным, затем появляется еще в двух сценах и далее присутствует в сюжете лишь косвенно.

Финчер объяснил, что участие Ди Каприо потребовало бы 12 дней работы в накладках. Когда актер решил не присоединяться к проекту, режиссер сообщил об этом Квентину Тарантино. По словам Финчера, Тарантино ожидал такого решения, после чего эпизоды с Риком Далтоном убрали из сценария.

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История Клиффа Бута

События «Дальнейших приключений Клиффа Бута» разворачиваются в 1977 году. Фильм продолжает историю «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и возвращает Брэда Питта к роли каскадера Клиффа Бута. По сюжету он работает фиксером голливудской студии и оказывается в сложной ситуации, выполняя работу для популярного киноактера.

В актерский состав также вошли Элизабет Дебики, Скотт Каан, Яхья Абдул-Матин II, Карла Гуджино и Питер Уэллер. Фильм вышел эксклюзивно в кинотеатрах IMAX в среду, а 23 декабря должен стать доступным на Netflix.

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