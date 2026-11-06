Крупнейшие производители сланцевой нефти в США сдерживают расходы на новое бурение, хотя средняя цена американской нефти WTI в 2026 году выросла более чем на 20 долларов за баррель по сравнению с 2025 годом. В частности, Diamondback Energy, крупнейшая компания, сосредоточенная исключительно на Пермском бассейне, дала понять, что не планирует существенно увеличивать буровую активность в 2027 году из-за высокой неопределенности на рынке, сообщает OilPrice.

Цены не изменили подход крупных операторов

По данным издания, с начала 2026 года WTI в среднем стоила 86,72 доллара за баррель. Для сравнения, средний показатель за 2025 год составлял 64,94 доллара за баррель. В то же время крупные компании не считают одного лишь роста цен достаточным основанием для ослабления контроля над капитальными расходами.

Генеральный директор Diamondback Каес Вант-Гоф заявил аналитикам, что компания готовится и к возможному снижению цен, а не исходит из предположения об их постоянном росте. По его словам, неопределенность сохраняется. Он также отметил, что Diamondback не видит необходимости публиковать формальный план на 2027 год раньше февраля, когда компания обычно это делает.

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Свободный денежный поток направляют акционерам

В третьем квартале Diamondback получила 2,1 млрд долларов свободного денежного потока, повысила дивиденды в 2026 году и несколько улучшила прогноз добычи на текущий год. Компания использовала избыточные средства для выкупа облигаций и акций, а также сокращения долга, не делая ставку на агрессивное наращивание добычи.

Подобный подход демонстрирует ExxonMobil, имеющая значительные активы в Пермском бассейне. Ее генеральный директор Даррен Вудс отметил, что компания сосредоточена не только на объемах производства, но и на эффективном использовании капитала и технологиях для повышения ценности разработки месторождений.

Небольшие компании активнее

По мнению директора по исследованиям добычи в 48 смежных штатах США консалтинговой компании Wood Mackenzie Натана Немета, небольшие и частные операторы могут активнее увеличивать бурение на фоне роста цен на нефть. Однако крупные публичные компании, которые строили доверие инвесторов на дисциплинированном управлении капиталом и стабильных дивидендах, неохотно берут на себя обязательства по значительному росту расходов в волатильной среде.

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