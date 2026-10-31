Католическая епархия Энугу в Нигерии потребовала удалить имя своего вспомогательного епископа Эрнеста Ободо из списка религиозной группы избирательной кампании партии All Progressives Congress (APC) в штате Энугу. Как сообщает Premium Times Nigeria, в партийном списке Ободо указан директором совета этой кампании.

Епархия заявила об отсутствии согласия

Секретарь епархии, католический священник Уилфред Агубучи, назвал включение священнослужителей в список несанкционированным, вводящим в заблуждение и неприемлемым. По его словам, епископ не знал о внесении в список и не давал на это согласия.

Агубучи заявил, что использование имени Ободо создаёт ложное впечатление о его политической позиции и может навредить его репутации и репутации Церкви. Епархия подчеркнула, что Католическая церковь не участвует в партийной политике, избирательных кампаниях и не поддерживает политические партии.

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По словам секретаря, епархия также требует удалить из списка имена всех католических священников, внесённых без их ведома и согласия. Он добавил, что дальнейшее несанкционированное использование имени, титула, изображения или церковной должности епископа в партийно-политических целях может повлечь юридические действия.

Позиция Христианской ассоциации Нигерии

Ранее против включения Ободо в кампанию выступило отделение Христианской ассоциации Нигерии (CAN) в штате Энугу, которое возглавляет сам епископ. Секретарь организации Инносент Оффор заявил, что CAN не уполномочивала, не одобряла и не соглашалась на включение своего руководства в совет избирательной кампании APC.

По его словам, публикацию не следует трактовать как политическую принадлежность ассоциации, поддержку какой-либо партии или участие её представителей в партийной деятельности. CAN призвала общественность не считать список подтверждением поддержки APC со стороны организации или упомянутых церковных лидеров.

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