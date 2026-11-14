Греческий независимый оператор передачи электроэнергии ADMIE сообщил, что участок Great Sea Interconnector, который должен соединить энергосистемы Кипра и Греции, планируют завершить к концу 2031 года. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на греческого общественного вещателя ERT и обновленный план развития ADMIE на 2027–2036 годы.

Подготовка к прокладке кабеля

По данным ERT, выполнено 60% необходимых исследований морского дна. Также выбран подрядчик для строительства преобразовательных секций на обоих концах кабеля.

В Греции проект предусматривает расширение конвертерной станции Damasta на острове Крит. Она преобразует постоянный ток, поступающий из материковой Греции через электрическое соединение Крит—Аттика. На Кипре должны построить новую конвертерную станцию.

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Исследования в спорных районах

Французское исследовательское судно Abeille Marengo вышло из порта Ираклион на Крите, чтобы завершить исследования морского дна для первого участка интерконнектора. Часть районов, где работы еще не проводились, является предметом спора: Турция заявляет, что запланированный маршрут кабеля проходит через ее воды, тогда как Кипр и Греция утверждают обратное.

Турция выпустила навигационное сообщение Navtex, в котором заявила о согласии на начало исследований судном и отметила, что работы будут проводиться по маршрутам, согласованным с компетентными турецкими органами. Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис назвал это сообщение не имеющим значения, подчеркнув, что запросы на разрешение проведения работ направлялись только правительствам Греции и Кипра.

Участок до Израиля

В плане ADMIE также указано, что технико-экономическое обоснование второго участка интерконнектора между Кипром и Израилем завершено с положительными результатами. По оценке Университета Аристотеля в Салониках, завершение проекта может обеспечить кипрским потребителям ежегодную экономию от 123 млн до 138 млн евро и снизить цены на энергию на 19%.

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