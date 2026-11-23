Деловая активность в еврозоне в ноябре росла стабильными темпами: более сильный рост в Германии компенсировал углубление спада во Франции. Об этом свидетельствуют предварительные данные опроса S&P Global, сообщает Anadolu Agency.

Показатель остался выше 50 пунктов

Сводный индекс менеджеров по закупкам, оценивающий активность в производстве и сфере услуг, в ноябре остался на уровне 51,7 пункта. Это немного ниже рыночных ожиданий в 51,9 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о расширении деловой активности, ниже этого уровня — о сокращении.

В Германии сводный индекс вырос с 53,4 пункта в октябре до 55 пунктов в ноябре. Это стало самым сильным расширением деловой активности в стране с марта 2022 года. В то же время во Франции деловая активность сокращалась быстрее, чем ожидалось, на фоне неопределенности относительно бюджета и будущих выборов.

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Производство опережает услуги

Главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон отметил, что инвестиции в оборону и искусственный интеллект поддержали промышленное производство. В то же время высокие расходы на жизнь и политическая неопределенность давили на компании, ориентированные на потребителей.

Деловые ожидания на следующий год снижались четвертый месяц подряд и достигли самого низкого уровня с мая. Настроения производителей улучшились, тогда как настроения поставщиков услуг ухудшились. Снижение цен на нефть и более слабый спрос ослабили ценовое давление в ноябре.

По словам Уильямсона, более медленный рост цен и признаки ослабления рынка труда могут снизить опасения по поводу устойчивой инфляции, если эти тенденции сохранятся. В то же время опрос указывает, что инфляция в ближайшие месяцы будет оставаться существенно выше целевого уровня Европейского центрального банка в 2%. В октябре инфляция в еврозоне составляла 4%, а Европейская комиссия прогнозирует рост экономики еврозоны на 1,2% в 2026 и 2027 годах.

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