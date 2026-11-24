В Германии индекс делового климата Ifo вырос на 0,5 пункта — до 90,6 пункта. Это самый высокий показатель главного экономического барометра страны с весны 2023 года, сообщает Der Spiegel.

Показатель превысил ожидания

Результат оказался несколько лучше среднего прогноза аналитиков, которые ожидали роста индекса до 90,5 пункта. Президент мюнхенского Института Ifo Клеменс Фойст заявил, что восстановление немецкой экономики продвигается, однако подъему пока не хватает более широкого охвата.

Ежемесячный опрос охватил 9 тысяч компаний. Предприятия более позитивно оценили как текущую ситуацию, так и перспективы своего бизнеса. Настроения улучшились в секторе услуг.

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Промышленность потеряла импульс

В то же время в обрабатывающей промышленности настроения ухудшились после шести последовательных повышений. Ранее на продолжение экономического восстановления также указывал опрос менеджеров по закупкам, проведенный S&P Global.

Рост немецкой экономики поддерживают многомиллиардные государственные расходы на перевооружение и инвестиции в транспортную инфраструктуру. Федеральное правительство Германии и Бундесбанк ожидают роста экономики на 1,3% в этом году.

По информации Funke Mediengruppe, которая ссылается на дополнительный опрос Института немецкой экономики среди 935 компаний, девять из десяти респондентов ожидают в 2027 году скорее вялого развития экономики, чем устойчивого восстановления.

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