В Китае исследователи, наблюдавшие за 624 женщинами с персистирующей инфекцией вируса папилломы человека, или ВПЧ, выявили связь между динамикой вирусной нагрузки и риском предраковых поражений шейки матки. Как сообщает News-Medical, результаты проспективного когортного исследования опубликовали в рецензируемом журнале CANCER Американского онкологического общества.

Четыре траектории вирусной нагрузки

Ученые под руководством специалистов больницы охраны здоровья матери и ребенка Чанчжоу, входящей в медицинский центр Чанчжоу Нанкинского медицинского университета, выделили четыре модели изменения вирусной нагрузки со временем: низкий стабильный уровень, умеренное снижение, умеренное повышение и стабильно высокий уровень.

Предраковые поражения шейки матки зафиксировали у 10,9% участниц с низким стабильным уровнем вирусной нагрузки. В группе с умеренным снижением этот показатель составил 17,8%, в группе с умеренным повышением — 74,2%, а среди женщин со стабильно высокой нагрузкой — 90,4%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Более точная оценка риска

По сравнению с группой с низким стабильным уровнем риск предраковых поражений был в 1,95 раза выше в группе с умеренным снижением, в 29,66 раза — в группе с умеренным повышением и в 124,29 раза — в группе со стабильно высокой вирусной нагрузкой.

Авторы исследования отметили, что учет изменений вирусной нагрузки со временем улучшал прогнозирование вероятности развития рака шейки матки по сравнению с использованием только исходных клинических характеристик и однократного показателя нагрузки. Соавтор работы Лина Чжан подчеркнула, что одинаковый уровень ВПЧ во время одного обследования может быть связан с разными результатами в зависимости от того, как этот показатель меняется со временем. Другой соавтор, Чжунхуа Ши, назвал важной задачей выявление пациенток, которым требуется более тщательное наблюдение, без проведения лишних обследований.

Читай нас в