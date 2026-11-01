Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дональд Блом заявил на форуме Manama Dialogue в Манаме, Бахрейн, что Сирия и Ливан вступают в новую фазу, в которой внимание смещается на восстановление. По его словам, теперь речь идет не о том, можно ли восстановить эти страны, а о том, как именно это сделать и на какой основе.

Инвестиции для Сирии

Как сообщает The National, Блом назвал отмену президентом США Дональдом Трампом американских санкций против Сирии фактором, который оживил экономический интерес. По его словам, это решение уже помогло привлечь инвестиции.

Сирия под руководством президента Ахмада аш-Шара пытается усилить заинтересованность американского бизнеса. В сентябре Дамаск посетила делегация из более чем 50 американских компаний, чтобы восстановить экономические связи. По оценке Всемирного банка, восстановление страны потребует около 216 млрд долларов.

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Переговоры по Ливану

Блом также упомянул трехсторонние переговоры по демонтажу инфраструктуры «Хезболлы» и созданию пути к восстановлению Ливана. В материале отмечается, что эти контакты оценивают по-разному: часть чиновников называет их результативными, тогда как другие считают, что они могут способствовать закреплению израильской оккупации юга Ливана.

Американский дипломат также указал на возможности для торговли и инвестиций в странах Персидского залива и Ираке. Отвечая на вопрос об опасениях относительно возможного возобновления войны с Ираном, он заявил, что дипломатические каналы между Вашингтоном и Тегераном остаются открытыми и активными. В то же время Блом не исключил возможности войны и сказал, что США при необходимости готовы выбрать другое направление действий.

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