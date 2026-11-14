На границе Эфиопии и Эритреи возле спорного города Бадме усилились бои. Дипломатические источники, на которые ссылается эфиопское издание Addis Standard, сообщили об ударах беспилотниками и обстрелах из тяжелой артиллерии, из-за которых мирные жители покидают свои дома. Об этом 14 ноября сообщило агентство Anadolu.

Дроны и артиллерия

По словам двух дипломатов, знакомых с оценками разведки, столкновения эскалировали в течение нескольких дней. Один из собеседников заявил, что ему известно об ударах дронами преимущественно со стороны Эфиопии и применении тяжелой артиллерии эритрейскими силами. Другой дипломатический источник предупредил, что обмен ударами может перерасти в масштабное военное противостояние между двумя странами.

Жители Бадме сообщали о ночных взрывах, закрытии торговых заведений и отъезде семей из города. По их словам, федеральные силы Эфиопии усилили присутствие в районе населенного пункта.

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Оценки мониторинговых групп

Проект Armed Conflict Location & Event Data Project 13 ноября сообщил, что эфиопские федеральные войска находились между Шераро и Бадме, а эритрейские силы — возле периметра города. По данным проекта, ни одна из сторон не контролировала Бадме. ACLED также зафиксировал артиллерийский огонь Эфиопии в направлении районов возле города и возобновление столкновений между федеральными войсками и тиграйскими бойцами.

Critical Threats Project в своей оценке от 10 ноября также сообщал о наращивании сил и столкновениях возле Бадме, однако не смог установить, по какую сторону границы происходили бои. По данным мониторинговых групп, обострению предшествовало продвижение эфиопских военных к границе, в том числе захват Шераро 3 ноября.

Министры иностранных дел стран G7 после встречи в Париже 9-10 ноября выразили серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью и призвали Эфиопию и Эритрею к максимальной сдержанности и дипломатическому урегулированию.

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