На климатической конференции ООН COP31 в Анталье, Турция, четыре дипломата сообщили Politico Europe, что Российская Федерация, государство-агрессор, и Ватикан блокируют большинство упоминаний о гендере в проектах переговорных текстов. По их словам, делегации отвергают большинство формулировок со словом «гендер».

Имена дипломатов не были названы, поскольку их правительства не уполномочивали их общаться со СМИ. Они предполагают, что позиция России и Святого Престола связана с отрицанием прав ЛГБТК+ людей. По их мнению, предложенные изменения могут сузить определения в документах COP31 и исключить из них трансгендерных людей.

Позиции сторон

Один из дипломатов заявил, что Россия и Ватикан добиваются замены слова «гендер» словом «женщины» и не соглашаются даже на формулировку о «всех женщинах». Двое дипломатов также сообщили, что их позицию поддерживают Аргентина и Парагвай.

Европейский Союз призвал стороны, возражающие против этих положений, придерживаться ранее согласованных формулировок. Парижское климатическое соглашение, в частности, предусматривает гендерно чувствительную политику, учитывающую различное воздействие изменения климата на людей разной гендерной принадлежности.

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Представитель делегации ЕС заявил, что несколько сторон скоординированно выступают против принципов эффективной и инклюзивной климатической политики, в том числе научных данных, прав человека и гендерного равенства. Пресс-служба Ватикана, МИД России, а также профильные ведомства Аргентины и Парагвая не ответили на запросы о комментарии.

Риски для переговоров

Спор влияет на обсуждение прав человека и принципа справедливого перехода, призванного обеспечить пользу от отказа от ископаемого топлива для всех граждан. Для принятия договоренностей на переговорах необходим консенсус всех стран.

Дипломаты опасаются, что разногласия могут сорвать утверждение плана Action for Climate Empowerment. Это направление переговоров определяет, будут ли правительства помогать гражданскому обществу участвовать в формировании политики. На прошлой неделе страны согласовали краткий текст решения по гендеру, который лишь признал предыдущие договоренности о гендерно чувствительной климатической политике.

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