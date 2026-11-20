В США Disney планирует к 2029 финансовому году экономить около $3 млрд ежегодно на операционных расходах, одновременно увеличивая вложения в спортивные права и стриминговый бизнес. В четвертом финансовом квартале выручка спортивного сегмента компании достигла $4,6 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее, а операционная прибыль выросла на 53%, сообщает Fortune.

Ставка на спортивные трансляции

Disney рассчитывает привлекать и удерживать подписчиков с помощью прямых спортивных трансляций. 14 февраля 2027 года ESPN впервые будет производить трансляцию Супербоула: в США матч покажут ESPN и ABC, а подписчики Disney+ в США смогут посмотреть его на платформе. Трансляция также будет доступна аудитории более чем на 55 международных рынках.

В ноябре ESPN получила эксклюзивные права на расширенный плей-офф студенческого американского футбола College Football Playoff. С сезона 2027–2028 годов в турнире будут участвовать 24 команды, а количество матчей постсезона увеличится с 11 до 23. Соглашение будет действовать до сезона 2031–2032 годов.

Квартальные доходы спортивного сегмента от подписок и платежей партнеров выросли на 18%, а рекламные поступления — на 20%. В то же время расходы сегмента увеличились на 5%, до $3,2 млрд, в том числе из-за контрактного роста расходов и новых спортивных прав.

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Сокращение расходов и контент

Disney ожидает, что в 2027 финансовом году потратит на контент около $26 млрд — примерно на 9% больше, чем в этом году. В сумму входят расходы на спортивные права и международные программы.

Программа экономии уже предусматривала несколько волн сокращений, затронувших тысячи сотрудников, и компания ожидает дальнейших сокращений. Финансовый директор Disney Хью Джонстон заявил, что экономию также будут искать за счет технологий, консолидации недвижимости и общих корпоративных служб.

Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро, который в марте сменил Боба Айгера, назвал изменения важными для того, чтобы компания могла быстрее двигаться и адаптироваться к быстро меняющейся среде. Disney заявляет, что основную часть сэкономленных средств направит на будущий рост, в том числе на развитие стриминговых сервисов.

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