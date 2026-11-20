Disney разрабатывает продолжение «Один дома» с Маколеем Калкиным — Variety
Disney начала раннюю разработку продолжения франшизы «Один дома» с участием Маколея Калкина. Над сценарием будут работать Сет Роген и Эван Голдберг вместе с Калкиным, сыгравшим главную роль в оригинальном фильме.
Работа над сценарием
Роген и Голдберг также выступят продюсерами будущего фильма через свою компанию Point Grey. Как сообщает Variety, подробности сюжета и другие участники актерского состава пока не раскрываются. Disney отказалась от комментариев.
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История серии
Первый фильм «Один дома» вышел в 1990 году. Девятилетний Маколей Калкин сыграл Кевина Маккалистера — младшего члена большой семьи, которого случайно оставили одного дома перед рождественской поездкой. Герою пришлось защищать дом от грабителей Гарри и Марва, роли которых исполнили Джо Пеши и Дэниел Стерн.
Фильм снял Крис Коламбус по сценарию Джона Хьюза. В 1992 году вышло продолжение «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», а в 1997-м — третий фильм серии с Алексом Д. Линцем в главной роли. После этого были выпущены еще три фильма франшизы.