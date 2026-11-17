Disney планирует в декабре 2026 года предоставить подписчикам пакетов Disney+ и Hulu единый пользовательский опыт в приложении Disney+. Компания сообщила об этом в квартальном отчёте за сентябрь, пишет Variety.

Единый доступ через Disney+

Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро и финансовый директор Хью Джонстон заявили, что интеграция приложений Disney+ и Hulu почти завершена. Подписчики пакетов получат единый опыт использования Disney+, включая доступ к прямому телевидению и отдельным премиальным дополнениям.

Disney начала интеграцию Hulu и Disney+ в 2023 году, когда компанию возглавлял Боб Айгер. В июне 2025 года Disney завершила сделку с Comcast по выкупу доли NBCUniversal в Hulu, которая составляла одну треть сервиса.

В то же время Disney не объявляла дату прекращения работы отдельного приложения Hulu. Самостоятельная подписка Hulu в США пока остаётся доступной.

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Контент TikTok и спортивные трансляции

Также в декабре Disney ожидает начать добавлять в Disney+ контент авторов TikTok в рамках недавнего соглашения между компаниями. Запуск этого контента стратегически согласуют с периодом перед премьерой фильма Marvel «Мстители: Судный день», запланированной на 18 декабря.

Руководители Disney также сообщили о намерении расширять в сервисе вертикальные видео, прямые спортивные трансляции и подкасты. Этой осенью компания увеличила объём спортивного контента на Disney+ без необходимости отдельной подписки ESPN: в частности, сервис транслировал College GameDay, добавил матчи студенческого футбола и отдельные игры NFL.

Ставка на пакетные подписки

В сентябре Disney объявила об очередном повышении цен на стриминговые сервисы — четвёртом за четыре года. Стоимость пакета Disney+/Hulu Premium выросла с 19,99 до 21,99 доллара в месяц, тогда как пакет с рекламой остался на уровне 12,99 доллара. По данным Variety, такая ценовая стратегия направлена на то, чтобы побудить потребителей выбирать пакетные предложения.

Д’Амаро и Джонстон заявили, что дальнейшее развитие продукта и технологий должно со временем улучшить вовлечённость пользователей и сократить отказы от подписки. По их словам, ESPN также способствует переходу пользователей на пакеты Disney+, Hulu и ESPN. После расширения присутствия ESPN в Европе и на отдельных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона контент ESPN через Disney+ стал доступен примерно на 100 рынках.

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