Воздействие загрязнения от домашнего сжигания древесины на детей может быть таким же значительным, как и воздействие выхлопов транспорта. Такие данные получили авторы исследования в шести европейских городах — Афинах, Барселоне, Колчестере, Копенгагене, Хельсинки и Лиссабоне, сообщает The Guardian.

Измерения в школах и жилых помещениях

Учёные измеряли качество воздуха в местах, где дети проводят значительную часть времени: дома, в школах и спортивных центрах. Они изучали концентрацию полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — группы загрязнителей, образующихся при сжигании топлива.

Старший автор исследования, доктор Баренд ван Дрооге из Барселонского института оценки окружающей среды и исследований воды, отметил, что Международное агентство по изучению рака связывает часть этих соединений с онкологическими заболеваниями при длительном воздействии. По его словам, также есть данные об их связи с задержкой когнитивного развития.

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Самые высокие показатели зимой

Самые высокие уровни ПАУ зафиксировали в городах, где распространено отопление древесиной, в частности в Колчестере и Афинах. В этих двух городах воздействие ПАУ превышало рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В Барселоне и Лиссабоне, где сжигание древесины не практикуется, уровни были самыми низкими.

Наименьшие концентрации загрязнителей обнаружили в спортивных центрах, затем — в школах. В то же время на некоторые школы, особенно в Лиссабоне, влияла близость оживлённых автодорог. Вентиляция и внутренние источники загрязнения также имели значение, однако среди зданий с самыми высокими показателями ПАУ были жилые помещения в районах с дровяным отоплением, где часто использовались открытые камины и печи.

Зимой уровни ПАУ были выше, чем летом. В домах Колчестера зимняя концентрация высокомолекулярных ПАУ превышала летнюю более чем в десять раз, а низкомолекулярных — примерно в три раза. В то же время, по словам ван Дрооге, ни один из исследованных городов не превысил неприемлемых порогов пожизненного риска рака.

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